Forteto, on. Mugnai: «Ancora rinvio per commissione parlamentare. Stento a crederci e ho persino perduto il conto, Pd indecoroso»

«Stento persino a crederci: per la non so più quale volta, ho perduto il conto, la maggioranza fa slittare a data da definire l’insediamento della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Forteto che era stato calendarizzato per giovedì 19 mattina a Palazzo San Macuto. La pervicacia con cui il Pd le tenta tutte per non approfondire il contesto di responsabilità politico istituzionali su questa orribile vicenda mi sconcerta, lo trovo un comportamento indecoroso»: così il Vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera onorevole Stefano Mugnai che – prima di essere autore di una delle proposte di legge che hanno portato all’istituzione di una Commissione d’inchiesta sui fatti della comunità di Vicchio del Mugello, alle porte di Firenze – nel 2012 come Consigliere regionale azzurro in Toscana ebbe a presiedere la prima commissione regionale di inchiesta sul Forteto.

«L’insediamento dell’organismo bicamerale – ricorda – era già previsto a mia memoria per lo scorso ottobre, poi per il 3 dicembre… ma forse dimentico anche qualcuna delle convocazioni arrivate via via senza esito. Questa volta, dopo la conferma delle condanne per maltrattamenti e abusi ai capi della comunità-setta stabilita dalla Cassazione, veramente pensavamo potesse essere la volta buona. Ci siamo sbagliati, ancora una volta avevamo confidato in un residuo sussulto della maggioranza che non si accorda sulle poltrone e non vuole guardare in faccia la realtà che alle porte del Mugello, in Toscana, ha consentito trent’anni di violenze ai danni di minori lì collocati in affido. Un autentico cortocircuito istituzionale su cui ci proponiamo di fare piena luce ad ogni costo, senza cedere ai continui rinvii della maggioranza di governo».