Fi-Pi-Li, Stella (FI): “Bene Città Metropolitana orientata verso lavori somma urgenza, ma persi mesi preziosi”

Firenze, 5 luglio – “Noi lo abbiamo chiesto da subito, ora dopo diverso tempo apprendiamo che anche la Città Metropolitana di Firenze sta pensando a fare dietrofront e avviare i lavori sulla Fi-Pi-Li in somma urgenza, invece di aspettare l’attivazione dell’iter per la gara d’appalto che, inevitabilmente, richiederebbe tempi molto lunghi. Siamo felici per questo possibile ripensamento, invitiamo il sindaco metropolitano Dario Nardella a proseguire in questa direzione, anche se ci domandiamo il perché di tanti mesi persi a decidere quale strada intraprendere, mentre gli automobilisti continuano a passare ore sotto il sole, imbottigliati in code sempre più lunghe”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Il problema dei lavori senza sosta che vanno avanti da due anni sulla SGC Firenze-Pisa-Livorno vanno affrontati definitivamente, e alla radice – aggiunge Stella -. Andare avanti così non è più possibile, e finalmente anche il Presidente della Regione e il sindaco metropolitano si occupano della vicenda, definendola un’emergenza di carattere nazionale; noi lo diciamo da anni. Come Forza Italia abbiamo chiesto alla Regione di convocare degli Stati Generali dedicati alla Fi-Pi-Li, a cui possano partecipare tutti, dai tecnici che si occupano dei lavori, ai Comuni attraversati dall’arteria, ai cittadini, che sono quelli poi che subiscono i disagi. La questione va risolta, servono tempi certi e decisioni”.