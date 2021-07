Mozione Stella (FI): “Regione Toscana ricordi Raffaella Carrà intitolandole festival e Premio”

Firenze, 6 luglio – La Toscana ricordi Raffaella Carrà tramite iniziative culturali e con l’intitolazione di un festival artistico e di un Premio. È quanto chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, in una mozione. Stella ricorda “l’amore che legava Raffaella Carrà alla nostra terra e al nostro mare, in particolare a Cala Piccola e a Porto Santo Stefano, ma più in generale a tutta la Maremma, luoghi dove l’artista aveva trovato la sua oasi di pace e di tranquillità”.

“L’artista – prosegue Stella – viveva la Toscana non soltanto come luogo del suo buen retiro estivo, ma anche partecipando, come ospite d’onore, alle rassegne musicali, ai festival e alle manifestazioni del territorio, in una Regione che l’aveva sempre accolta con grande piacere. Nel corso degli anni, Raffaella Carrà aveva legato il suo nome a un evento di cinema di Porto Santo Stefano, il ‘Pop Corn Festival’, a cui aveva fatto spesso da madrina e a cui avrebbe partecipato anche in questa edizione 2021, premiando il corto con la trama più originale”.

Stella chiede nella mozione alla Giunta Regionale di adoperarsi “per intitolare ad una artista intramontabile e poliedrica la Stagione Teatrale Estiva del Teatro Stabile di Grosseto; di adoperarsi tramite le Amministrazioni competenti per modificare il nome del ‘Pop Corn Festival Internazionale di cortometraggi’, di Porto Santo Stefano, già dalla prossima edizione, in ‘Raffaella Carrà Festival Internazionale di cortometraggi’, dando vita anche ad un Premio tutto dedicato ai giovani registi più meritevoli”.

