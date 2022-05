FI, Marco Stella nominato commissario Forza Italia Firenze Grande Città: “Parte campagna elettorale per 2024”

Firenze, 12 maggio – Il coordinatore nazionale e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani ha nominato oggi Marco Stella commissario del coordinamento Firenze Grande Città. Stella ricopre attualmente il ruolo di capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana. “Ringrazio il presidente Tajani per questa nomina – dichiara Stella -. Così come ringrazio tutti gli iscritti, i militanti e i membri del coordinamento fiorentino per il loro apporto, carico di entusiasmo e passione, alle battaglie e alle iniziative portate avanti finora, e a quelle che faremo nel futuro, sempre all’insegna dei nostri ideali di libertà. Da qui parte la campagna elettorale per le elezioni comunali del 2024, che ci vedranno protagonisti, perché Forza Italia è un partito con idee di governo per Firenze”.

“Oggi a Roma con il Presidente Tajani, con il quale ho avuto un lungo colloquio – sottolinea Stella – abbiamo parlato del rilancio dell’economia e delle nostre imprese, che Tajani conosce bene essendo stato molte volte a Firenze per incontrare gli imprenditori e le associazioni. Incontrerò presto tutte le categorie economiche di questa nostra città particolarmente colpita dalla crisi scaturita a seguito del Covid”.

“Altro grande tema su cui continueremo ad impegnarci, è la battaglia contro il degrado e la criminalità che rendono Firenze una città insicura, a cominciare dalle Cascine e dalle periferie – aggiunge il neo commissario cittadino di Forza Italia -. Ringrazio i parlamentari toscani per il lavoro che stanno svolgendo, così come il capogruppo in Comune, Mario Razzanelli, e i consiglieri di Quartiere Roberta Pieraccioni, Domenico Caporale e Giulio Razzanelli, per il loro impegno sul territorio e nelle assemblee elettive”.