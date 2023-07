Ferrante: “Raddoppiate il numero delle adesioni a Forza Italia”

“Dopo lo straordinario successo della due giorni dedicata alle adesioni del 24 e 25 giugno, il prossimo fine settimana replichiamo nelle principali località turistiche. Forza Italia è in prima linea sui territori, siamo solo a luglio e abbiamo già doppiato il numero di adesioni dell’intero 2022”. Lo dichiara Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture ed ai Trasporti e responsabile adesioni di Forza Italia, nell’intervista di oggi a ‘il Giornale’. “Sono stato scelto – prosegue – come sottosegretario e responsabile adesioni di FI dal presidente Berlusconi. Può ben capire cosa significhi lavorare in assenza di colui che era per tutti noi un padre prima che un leader. Ma dobbiamo continuare a lavorare con serietà provvedendo all’organizzazione di una campagna di tesseramento capillare, omaggio che dobbiamo al nostro fondatore che tanto ha fatto per il suo partito e per l’Italia. La scomparsa del nostro leader è una ferita che non si rimarginerà. Eppure la responsabilità cui Berlusconi ci ha sempre richiamato ci impone di andare avanti nella leale azione di governo e di rafforzamento territoriale di FI, sotto la guida saggia di Antonio Tajani”. “Restiamo l’unico partito liberale, europeista e atlantista dello schieramento politico con enormi margini di crescita. Porte aperte a chi crede nei nostri valori e aderisce alla nostra bandiera, pur rimanendo ben attenti a chi vorrebbe entrare in FI per rifarsi una verginità politica”, conclude Ferrante.