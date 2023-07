Salario Giusto! Tenerini: Presentata proposta di legge per dettare le regole sui salari minimi

“Mentre il dibattito sul salario minimo domina l’agenda politica, come Forza Italia abbiamo deciso di presentare una Proposta di Legge per aumentare tutti quei redditi definiti “salario minimo” e detassare tredicesime, straordinari, lavoro notturno e festivo. Una misura strutturale con uno stanziamento previsto di 1 miliardo di euro. Obiettivo principale è affrontare il tema con un approccio sistemico globale al mercato del lavoro, improntando un’efficace azione di contrasto ai contratti pirata, che retribuiscono il lavoratore in maniera inaccettabile.

Fare riferimento quindi alla contrattazione collettiva per contrastare i contratti pirata e sostenere i bassi salari” Lo dichiara la deputata di forza Italia Chiara Tenerini, che nel pomeriggio di ieri, insieme al Vicepresidente del Consiglio e Segretario di Forza Italia Antonio Tajani, il capogruppo di FI Paolo Barelli e la collega Rosaria Tassinari, hanno presentato una proposta di legge per garantire ai lavoratori svantaggiati retribuzioni più eque.

“Incentivare quindi il ricorso alla contrattazione collettiva e applicare alle attività lavorative non coperte da un CCNL (che riguardano circa il 5% dei lavoratori italiani), il salario previsto dal contratto collettivo nazionale del settore di riferimento. E in mancanza di uno specifico settore di riferimento, il salario equivalente alla media dei principali contratti collettivi nazionali dei settori lavorativi affini”. Lo dichiara la deputata di forza Italia Chiara Tenerini, che sottolinea: “Per sostenere i salari più bassi dei lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 25mila euro, sono inoltre previsti alcuni interventi che vanno dalla detassazione della tredicesima, del lavoro straordinario e di quello notturno, nel limite massimo di cinquemila euro annui per ciascun beneficiario.”