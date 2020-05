Fase 2, FI Giovani Torino: Serve senso di responsabilità e coscienza civica da parte dei nostri coetanei per evitare un drammatico passo indietro

Nota stampa dei giovani di Forza Italia: “Non vogliamo fare i moralizzatori e nemmeno generalizzare ma purtroppo giungono alla nostra attenzione molte foto e video pubblicati sui social di assembramenti, tutti rigorosamente senza mascherina e senza il rispetto del distanziamento di sicurezza nelle piazze e nei parchi, come all’interno di abitazioni.

Siamo consapevoli che tutti abbiamo il desiderio, dopo oltre 60 giorni di quarantena e l’avvio della fase2, di poter tornare a un minimo di normalità. Ma se non vogliamo tornare drammaticamente indietro serve maggiore senso di responsabilità e coscienza civica, a partire da noi giovani che siamo stati tra quelli che più hanno rispettato le restrizioni dei mesi passati. Invitiamo i nostri coetanei a fare ancora tutti insieme qualche sforzo, visto che siamo la fascia d’età più incline a veicolare in silenzio il contagio, al rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale, all’uso costante della mascherina e disinfettanti e soprattutto ad un lavoro di sensibilizzazione quotidiano con i propri affetti e amici, anche sul tema dell’abbandono scorretto per le strade di guanti e mascherine utilizzate.

Fase2 non significa che abbiamo sconfitto il Covid19, come non significa che dobbiamo stare rinchiusi in casa. Significa che dobbiamo prestare massima attenzione e seguire le indicazioni utili a non far tornare a crescere il contagio. Solo con l’impegno di tutti nelle prossime settimane non torneremo indietro ma potremo continuare a guardare avanti”. Il Coordinamento di Forza Italia Giovani Torino.