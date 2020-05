Bonafede, Ruffino (FI): Renzi preferisce poltrone allo shock economico

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia: “Spregiudicato e abile, Matteo Renzi è poco interessato a quel che dice e moltissimo a quel che fa. Minaccia sfracelli se il ministro della Giustizia non si dimette salvo ricredersi quando si profila all’orizzonte qualche poltrona di potere. Aveva minacciato la crisi se il governo non avesse attuato un “piano shock“ per l’economia. Il governo non ha mosso un dito, ma Renzi è sempre lì a cantare vittoria per battaglie solo annunciate e mai combattute.

La sua resilienza alle sconfitte politiche è straordinaria, pari almeno alle capriole dialettiche con cui spiega i suoi repentini cambiamenti politici. L’Italia ha bisogno davvero di un grande shock fiscale, di riaprire i cantieri fermi e aprirne di nuovi. Tutto questo non accadrà mai a causa di un governo paralizzato da furibonde lotte di potere. E Renzi è responsabile come e più degli partiti di questo governo dello sfascio in cui si trova l’Italia”.