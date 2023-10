Export, Erica Mazzetti: “Bene la visita di Tajani in Arabia, paese chiave”

“L’Arabia Saudita è un partner strategico per le nostre imprese soprattutto per quelle vocate all’export e all’export di qualità, come quelle del distretto di Prato, che apprezzano gli sforzi della nostra diplomazia. L’interscambio tra i due paesi ha raggiunto la cifra considerevole di 11 miliardi e mezzo nel 2021: segno dell’importanza di questo mercato per le nostre imprese e del mercato italiano per quelle saudite. Plaudo, per questo, al Ministro Antonio Tajani che è andato a Riad per rinsaldare ulteriormente i rapporti. C’è sicuramente modo di consolidare l’interscambio e anche di accrescerlo ulteriormente. Per le imprese italiane e del Made in Italy il Golfo è un mercato chiave. Si tratta di un tassello in più per la crescita economica, a vantaggio di chi crea ricchezza e sviluppo, come sempre facciamo noi di Forza Italia”. Lo scrive in una nota Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e componente VIII commissione ambiente.