Rifiuti, Stella: “Il Pd sta trasformando la Valdera nella discarica della Toscana”

“Il Pd sta trasformando, con le sue scelte, la Valdera nella discarica di rifiuti della Toscana. È in corso una lite istituzionale tra il Comune di Palaia e la Belvedere Spa in merito al nuovo impianto di ossicombustione e al secondo progetto di ampliamento della discarica di Legoli. C’è poi la discarica di Chianni, che il Pd diceva di voler chiudere, e invece ha votato per la sua riattivazione. Non è pensabile che questa area della Toscana accolga e smaltisca i rifiuti di mezza regione, compromettendo lo sviluppo turistico e lo sviluppo agricolo del territorio”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana e coordinatore regionale del partito, Marco Stella.

“Questa – accusa Stella – è una delle tante storture di un Piano dei rifiuti regionale contro cui ci siamo battuti, ma che il Pd ha approvato in aula la scorsa settimana. Un piano da cui restano fuori, a conti fatti, circa 55.000 tonnellate di rifiuti che la Regione non sa dove mandare e, se troverà il modo e il luogo, lo farà a costi altissimi che ricadranno sulle tasche dei cittadini. La verità è che si stanno sommando una serie di sceglie sbagliate e anche di errori di valutazione, come quella di convertire le discariche speciali in discariche di rifiuti urbani in Comuni in cui le amministrazioni comunali non lo consentiranno”.