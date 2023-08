Erica Mazzetti: “Oggi il ministro Pichetto ha spiegato che l’Italia del Governo Meloni è molto più green!”

Le esternazioni di Bonelli sono imbarazzanti ma da liberale, confermo che ognuno è libero di esprimere le sue posizioni ma con conoscenza e scienza, senza demagogia. Oggi il ministro Pichetto in Commissione ha spiegato che l’Italia del Governo Meloni è molto più green di quelli di sinistra che avevano bloccato le rinnovabili e elaborato un Pniec molto più modesto negli obiettivi climatici di quello proposto dall’attuale Governo ed i fatti lo dimostrano. Certamente tutti i membri del Governo ma anche i parlamentari di maggioranza a partire da Forza Italia che con azioni ed atti concreti ha sempre agito nel rispetto dell’ambiente e grazie ai tanti governi Berlusconi si sono raggiunti molti obbiettivi che noi vogliamo continuare a perseguire. Ed è anche esilarante – ma qui passiamo da Walter Chiari a Totò e Mario Castellani – che Bonelli non sia intervenuto in audizione stamattina presto ma, destatosi con comodo dal sonno degli ecoansiosi, abbia fatto la prima esternazione quotidiana: “Onorevole, ma mi faccia il piacere…” Così in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.