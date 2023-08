Castiello: “Approvazione unanime sulla sospensione dell’aumento delle tariffe del trasporto pubblico regionale”

Visto che la Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale della Regione Toscana ha deciso di aggiornare le tariffe per le corse del trasporto pubblico locale a partire dal 1 agosto 2023, si avrà un aumento per la corsa urbana da 1,50 a 1,70 euro e per la tratta extraurbana da 2,60 a 2,90 euro. Anche gli abbonamenti mensili subiranno un aumento, passando da 36 euro a 39,80 euro per quelli urbani e da 46,5 euro a 51,40 euro per quelli extraurbani.

La consigliera di Forza Italia del comune di Carmignano, Angela Castiello, ha presentato un ordine del giorno durante il consiglio comunale in data 31 luglio 2023, sollecitando il presidente Giani e la giunta regionale a sospendere l’adeguamento delle tariffe relative ai titoli di viaggio e mantenere invariati i prezzi dei biglietti. L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità.

L’ordine del giorno è frutto di un lavoro iniziato in Regione dal consigliere di Forza Italia Marco Stella, al quale rivolgo un ringraziamento. È giusto riconoscere chi per primo ha sollecitato la giunta regionale.