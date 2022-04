Enti Locali, Pella (FI): “Terzo mandato e semplificazione per i piccoli comuni: Forza Italia vicina ai territori e agli amministratori locali”

“Oggi il Senato ha approvato il disegno di legge, di mia iniziativa, che elimina l’obbligo dell’effettuazione del controllo di gestione per i piccoli comuni, che consente il risparmio di circa 10 giorni di lavoro, e porta a 3 i mandati per i sindaci degli enti da tremila a cinquemila abitanti. E’ un traguardo particolarmente significativo per il Paese riguardando 65mila amministratori locali eletti in 5.521 enti, il 70% del totale, che governano circa il 60% del territorio nazionale a livello di estensione, con tutto il loro portato in termini di rischi ambientali, di spopolamento, di divario digitale ma anche di opportunità di sviluppo secondo gli obiettivi condivisi all’interno del PNRR che vogliamo raggiungere. Sono molto soddisfatto per aver contribuito a semplificare l’attività amministrativa quotidiana di tantissime realtà”. Così, in una nota, il deputato e responsabile Enti Locali Nord Italia del movimento azzurro, Roberto Pella.

“Esprimo – aggiunge – il massimo ringraziamento al Presidente Berlusconi per aver sostenuto questa iniziativa, ai colleghi deputati e senatori e all’intera Forza Italia per aver condiviso questo provvedimento durante tutto il suo iter e ai Capigruppo azzurri On. Barelli e Sen. Bernini e alla Responsabile dei rapporti con gli alleati Sen. Ronzulli, che hanno fatto sì che su questo provvedimento ci fosse la massima attenzione di tutti i gruppi”.