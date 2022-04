I Seniores di Forza Italia esprimono la loro forte preoccupazione per la grave situazione economica e sociale che si sta prospettando in Europa

I “SENIORES” di Forza Italia, nel loro Documento politico – programmatico, redatto in preparazione della loro Assemblea Nazionale, che si svolgerà a Roma, il prossimo 9 Aprile, in concomitanza con la Manifestazione Nazionale di F.I., esprimono la loro forte preoccupazione per la grave situazione economica e sociale che si sta prospettando in Europa; soprattutto in Italia, con l’aumento dell’inflazione e la recessione, che colpirà drammaticamente le fasce sociali più deboli e in particolare gli anziani.

Con determinazione i “SENIORES” chiedono, al Governo nazionale, di intervenire con urgenza, a sostegno degli anziani, con l’adozione di appropriate ed efficaci misure economiche e normative, anche rimodulando il PNRR.

“Il Movimento dei “SENIORES”, in questi anni – riferisce Pianetta – si è occupato degli anziani, che sono ormai un quarto della popolazione italiana, denunciando la mancata perequazione delle pensioni, che ha sottratto a tanti pensionati oltre 30 miliardi di Euro, chiedendone la immediata restituzione unitamente alla assicurazione che la prossima perequazione sia integrale.

I “SENIORES” si stanno impegnando perché venga istituito il – Garante nazionale della Persona anziana – una Autority, per tutelare gli anziani nella loro dignità e sicurezza, ed evitare che siano trascurati e trattati come “scarto” della società, come purtroppo è accaduto spesso e drammaticamente, anche durante la pandemia.

Plaudono alla istituzione, in atto, della figura del Garante in vari Comuni, come Genova, e in Sicilia con apposita Legge regionale.

I “SENIORES”, per dare forza e concretezza alla dignità dell’anziano reiterano la proposta di inserire in Costituzione il seguente articolo: .

Inoltre, per dare sostegno, e dimensione europea, alle problematiche delle persone anziane d’Europa, auspicano la costituzione di una grande “Associazione Europea Seniores”, fra tutti i partiti europei aderenti al P.P.E..

“Nel mondo che è cambiato – conclude Pianetta – anche l’Italia cambi, ritrovando soprattutto se stessa, le proprie radici storiche, cristiane, culturali, sociali, e i propri grandi valori di democrazia,di libertà, di giustizia. Per conseguire questi obiettivi, i Seniores, ritengono che l’alleanza politica più idonea sia un Centrodestra unito; ma che, per svolgere un’azione politica più efficace e costruttiva, il CDX non può che essere a guida politica centrista / Forza Italia e che pertanto il “Leader politico” di questo schieramento sia il suo ideatore e fondatore, il Presidente Silvio Berlusconi.

La moderazione dei partiti centristi come Forza Italia, è nel DNA del Centrodestra, e rappresenta la precondizione per qualsivoglia aggregazione del Centrodestra stesso.

I Seniores ritengono poi che dentro Forza Italia si dia vita a un , per dare ai giovani e alle giovani tutto il sostegno possibile, trasferendogli anche quel bagaglio di esperienza che possa essere loro utile per consentirgli di affrontare, al meglio, il rinnovato percorso della politica. Anche così deve cambiare l’Italia!”.

