Ecco il nuovo coordinamento provinciale di Lucca di Forza Italia

“A distanza di un mese dalla mia nomina a Commissario Provinciale di Lucca, è con soddisfazione che presento la squadra che mi affiancherà fino al prossimo Congresso Nazionale.

La nostra squadra è un’eterogenea rappresentanza di donne e uomini, persone di buona volontà che mettono a disposizione le proprie competenze, professionali, politiche ed il proprio bagaglio culturale.

Questo mix di esperienza e freschezza costituirà sicuramente un valore aggiunto al nostro impegno nella ricostruzione di un Partito che si basa sui principi di libertà, competenza, merito, europeismo ed atlantismo, promossi dal 1994 dal fondatore Silvio Berlusconi, oggi portati avanti dal Coordinatore Nazionale e Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Nel corso del trascorso mese di agosto ho avuto l’opportunità di analizzare la situazione nel nostro territorio provinciale.

Ho potuto constatare sia aspetti positivi che alcune lacune alle quali cercheremo tutti insieme di porre rimedio nel breve periodo.

Sono certo che la nostra squadra potrà contribuire a trovare soluzioni nell’interesse esclusivo del nostro Partito, rispettando lo Statuto, e della Coalizione di Centro Destra di cui Forza Italia rappresenta l’anima moderata e centrista.

Spero che potremo instaurare un dialogo proficuo con tutte le realtà civiche del territorio che guarderemo e valuteremo con molta attenzione.

Desidero sottolineare che il gruppo di lavoro che presento oggi non è una squadra blindata, ma aperta a persone con le quali siamo in contatto e che prossimamente saranno inserite in ulteriori ruoli in special modo i coordinamenti comunali.

Voglio esprimere un ringraziamento speciale a coloro che mi hanno preceduto, all’On. Deborah Bergamini ed al Coordinatore Regionale Marco Stella che hanno condiviso con me la composizione di questa squadra di lavoro.

Invito inoltre chi Voglia avere contatti con il neo Gruppo Provinciale a scrivere al seguente indirizzo e mail: forzaitalialuccaversilia@gmail.com.

COORDINAMENTO PROVINCIALE

Carlo Bigongiari – Commissario Provinciale

Matteo Scannerini – Vicario con Delega Enti Locali Lucca-Piana Consigliere Comunale di Capannori e Coordinatore Regionale del Gruppo Giovani F.I.

Segreteria – Carolina Faina – Pensionata, residente a Lucca

Riccardo Ferrari – Delega alla Garfagnana – Dirigente comunale a Castiglione di Garfagnana

Tesoriere – Dr. Marco Biondi – Dottore Commercialista con studio in Viareggio – Revisore Contabile

Organizzazione – Fabio Francesconi – Ingegnere, libero professionista con studio a Massarosa

Comunicazione – Dott. Ciro Costagliola – Imprenditore – Viareggio

Formazione – Gloria Agnitti – Consulente del Lavoro – Libera Professionista con studio a Lucca – già Presidente del Consiglio Provinciale di Lucca – prima donna eletta nel ruolo

Coordinatore Dipartimenti e referente Dipartimento: Giustizia – Avv. Eros Baldini, Libero Professionista con studio in Viareggio – Past President Camera Penale di Lucca

Paolo Bigi (Lavori Pubblici/Edilizia) – Geometra libero professionista con studio in Pietrasanta già Consigliere Comunale a Pietrasanta

Filippo Candelise (Attività Produttive) – Responsabile magazzino Casa Farmaceutica già Assessore alle Attività Produttive del Comune Lucca

Laura Luisotti (Comunicazione-Social-Politiche Giovanili) – Agente società di Comunicazioni Welcome Italia Spa oggi Vianova

Nicola Moriconi (Turismo) – Avvocato Libero Professionista con studio in Viareggio

Irene Nardini (Pari Opportunità- Artigianato Artistico) – Segretaria ditta commerciale in Pietrasanta già Consigliera Comunale ed ex candidata alle elezioni regionali 2020.”