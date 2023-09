Auto diesel, mozione di Forza Italia: “Il Comune di Firenze stanzi nuovi incentivi per finanziare cambio veicoli Euro 5”

“Gli incentivi previsti per la sostituzione dei veicoli diesel Euro 5 sono pochi e con bandi molto restrittivi per coloro che vogliano sostituire i mezzi in questione”, per questo Forza Italia chiede alla Regione Toscana, in una mozione, che “si attivi presso l’Amministrazione Comunale di Firenze per chiedere che vengano erogati altri incentivi e contributi, attraverso il rifinanziamento di nuovi bandi, per non colpire ulteriormente i privati cittadini e le attività economiche del territorio; bandi accessibili e alla portata di tutti, indipendentemente dai livelli di Isee, per la sostituzione dei propri mezzi di circolazione”. La mozione è stata presentata dal capogruppo Marco Stella e dal consigliere regionale Maurizio Sguanci.

“Purtroppo Palazzo Vecchio e la Regione Toscana hanno rifiutato fino all’ultimo il dialogo cercato dalle associazioni di categoria e da gruppi politici come il nostro, e non hanno voluto rimandare lo stop alla circolazione degli Euro 5 – accusano Stella e Sguanci -. In questo modo, il centrosinistra condanna economicamente migliaia di aziende e famiglie, che si trovano all’improvviso a dover cambiare auto e furgoncini, senza avere incentivi economici reali, in un momento difficile come quello attuale. L’anticipazione del blocco ai diesel Euro 5 è un provvedimento vessatorio, visto che la data inizialmente prevista era il 2025. In Piemonte, invece, grazie a un intervento della Regione governata dal centrodestra, il Governo ha approvato un decreto che rinvia il blocco di un anno, fino all’ottobre del 2024”.