Due anni da consigliere comunale, Gabbrielli: «Fare politica per mettere al centro le persone»

«Dopo due anni di esperienza da consigliere comunale nel gruppo Forza Italia Ppe della città di Grosseto, esprimo la mia piena soddisfazione per la scelta effettuata. Sono stato fortunato perché dal primo giorno sono stato accolto, sempre coinvolto e sostenuto nelle varie azioni politiche intraprese». Con queste parole Amedeo Gabbrielli traccia un primo bilancio parziale della personale esperienza politica: «Per anni sono stato impegnato in politica sul fronte dell’associazionismo civico, ma oggi devo ricredermi. La politica si può fare solo nei partiti, l’associazionismo serve a porre all’attenzione dell’opinione pubblica certe questioni e soprattutto per stimolare il partito a ben operare». Nel percorso politico effettuato, Gabrielli ha trovato piena soddisfazione nella collaborazione all’interno del partito: «Con Luca Agresti sto condividendo l’avventura in consiglio comunale. Ho un forte rapporto collaborativo mirato a fare politica come servizio per garantire il bene comune alla nostra citta». Tra i vari progetti portati avanti in questi anni, Amedeo Gabbrielli ricorda: «Ci siamo battuti per far ritornare a votare i cittadini alle provinciali, par il baratto amministrativo, per l’istituzione di un tavolo della famiglia e quoziente familiare, per una scuola Its collegata al turismo sportivo, per una maggiore sicurezza in città, per avere più cultura e conoscenze delle nostre origini, per educare i giovani a conoscere le istituzioni pubbliche e il loro funzionamento, per l’impegno verso il sociale, sostenendo i più deboli economicamente e l’integrazione al sostegno per i diversamente abili». Progetti che guardano anche al futuro: «Il mio impegno per il futuro – ribadisce Gabbrielli – continuerà ad essere incentrato sulla mia città, frazioni comprese. Se sarò rieletto inizierò ad occuparmi della provincia, inseguendo una politica moderata che al centro metta sempre le persone. Credo che la politica si faccia incontrando i cittadini, ascoltandoli, verificando le criticità e andando a cercare le possibili soluzioni».