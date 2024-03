Bergamini: “”Antonio Tajani traccia la via di FI per le elezioni europee. Identità, valori e prospettive per una leadership nel PPE”

“L’intervento – applaudito da tutti – del nostro segretario nazionale Antonio Tajani, nella giornata conclusiva del congresso del Partito Popolare Europeo, dove Forza Italia era presente con una delegazione molto numerosa di deputati, senatori ed europarlamentari, ha tracciato la strada che Forza Italia seguirà nei prossimi mesi per arrivare, pronta, all’importante appuntamento delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Le sue parole hanno sottolineato con orgoglio la nostra identità, la nostra appartenenza al popolarismo europeo, rimarcando i nostri valori, i nostri principi liberali, europeisti, riformisti e moderati.

Le specificità territoriali di ogni Paese come contributo prezioso per la costruzione e l’ampliamento della nostra “casa Europa”, il sostegno alle imprese, al comparto dell’agricoltura, la necessità di una comunità d’intenti che arrivi anche alla difesa comune europea sono solo alcune delle sfide che siamo pronti a raccogliere. Il percorso è già iniziato e Forza Italia e’ in prima linea come pilastro del Partito Popolare Europeo, sin dal momento della sua fondazione”.

Così Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia, in una nota.

“Forza Italia – prosegue – è il partito italiano all’interno della grande famiglia del PPE, che sarà determinante nella prossima maggioranza chiamata a guidare la UE. Per questo, il voto a Forza Italia è l’unico voto utile per far contare ancora di più il nostro Paese nello scacchiere delle decisioni determinanti che saranno prese nei prossimi anni”, conclude.