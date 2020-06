Dl Rilancio: Ruffino, governo accolga proposte FI su artigiani

“Facciamo nostro il grido di allarme lanciato da Confartigianato Piemonte ma che riguarda tutto il territorio nazionale. La situazione del mondo dell’artigianato, una realtà sana e laboriosa portatrice del Made in Italy nel mondo, é grave e rischiano la chiusura definitiva”. Lo dichiara Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

“Un associato su due, secondo l’indagine dell’associazione, ha dimezzato i ricavi a causa del lockdown, mentre il 40 per cento ha rinunciato ai prestiti per via di procedure complicate dalle pastoie burocratiche. Ora – aggiunge – si attendono le misure messe in campo dal Dl Rilancio e Forza Italia ha presentato una serie di emendamenti concreti per sostenere i nostri artigiani”.

“L’auspicio é che il governo non ricorra all’ennesima fiducia, poiché questo significherebbe far decadere i nostri emendamenti e mettere per l’ennesima volta la parola fine ad una proficua collaborazione tra maggioranza ed opposizione nell’interesse di questa categoria e dell’intero Paese. Il Governo ci ascolti, noi ci siamo confrontati con le categorie produttive di questo paese e intendiamo sostenerle. In gioco ci sono posti di lavoro ed eccellenze da tutelare”, conclude.