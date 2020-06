Dl Liquidità: Pichetto (Fi), per ripartire all’Italia serve un altro 1946

“Attraverso i decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio, che comunque non rilancia nulla, il Governo ha provato a fronteggiare l’emergenza sanitaria. Ma ancora non sa guardare avanti. Bisogna fare una seria, profonda valutazione leggendo il Paese cambiato a causa del Covid. Per la ripartenza sono necessari gli investimenti pubblici e privati e profonde riforme: l’obiettivo fondamentale dei nostri sforzi deve essere l’aumento del Prodotto Interno Lordo, che significa occupazione, reddito, benessere. All’Italia serve un altro 1946 per essere credibile al cospetto del mondo”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto, durante il dibattito sulla fiducia al decreto Liquidità.

