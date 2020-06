Lavoro, Zangrillo (FI): anche il Governo inizia ad accorgersi che avevamo ragione. Necessario superare il decreto dignità e il RDC

“ISTAT ci richiama alla dura realtà; 400mila occupati in meno a marzo e aprile e 746mila inattivi in più (cioè persone che non hanno un lavoro e rinunciano a cercarlo) nel solo mese di aprile. Una fotografia drammatica, che richiede interventi immediati e coraggiosi. Oggi sulle pagine del Sole24Ore Marco Leonardi, consigliere del ministro dell’economia Gualtieri, propone una sospensione del Decreto Dignità sulle causali per accendere o rinnovare i contratti a termine, e invoca una rivisitazione del reddito di cittadinanza per la parte che attiene alle politiche attive del lavoro. Bene, anzi benissimo, è esattamente quanto Forza Italia chiedeva con i suoi emendamenti al decreto Cura Italia, puntualmente rigettati dalla maggioranza. Il tempo delle chiacchiere è ampiamente scaduto, adesso è più che mai necessario fare accadere le cose. Ci attende un autunno difficile, per le nostre persone e per le nostre imprese; non possiamo permetterci di seguire le ideologie, abbiamo il dovere di offrire soluzioni e strumenti per non affondare, il governo dia finalmente un segnale di aver compreso”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, capogruppo in Commissione Lavoro a Montecitorio e coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte.

