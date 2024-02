Disforia di genere, Stella: “L’assessore Bezzini e il dg di Careggi scappano dalle domande e non rispondono alle interrogazioni”

“Noi ancora non abbiamo ricevuto la lettera che, si dice, il ministro o i dirigenti del Ministero hanno inviato alla terza Commissione Sanità per chiedere al direttore generale di Careggi di non presentarsi in audizione. Chiedo da giorni al dg dottoressa Matarrese quella lettera, è un nostro diritto, ma non ho ricevuto risposta. Se avessi ricevuto quella lettera, se lei assessore Bezzini avesse risposto, forse avrei ritirato l’interrogazione. Se qualcuno ci avesse spiegato cosa c’è scritto, sarebbe stato diverso e ci sarebbe stata maggiore chiarezza. Qualcuno dice che il Ministero dice di non andare, qualcun altro dice che nella lettera c’è scritto che il Ministero consiglia di non andare per aspettare l’esito della valutazione. Ma non credo proprio che in quella lettera ci sia scritto di non andare in audizione e di non rispondere alle interrogazioni dei consiglieri regionali”. Lo ha detto in aula il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, replicando all’assessore regionale alla Salute, Simone Bezzini.

“A me sembra che qui si scappi da una vicenda che ha portato la sanità toscana a livello nazionale, gettando su di essa dubbi che nessuno, lei in primis, è stato capace di fugare – ha aggiunto Stella -. Sarebbe stato molto meglio, assessore Bezzini, se lei oggi fosse venuto in aula rispondendo alle domande contenute nella mia interrogazione: i bambini hanno avuto l’assistenza dello psichiatra? Nei loro colloqui, era presente lo psichiatra, che è obbligatorio e non facoltativo, come ha invece detto lei? È un obbligo, quando si sceglie di dare a un bambino di 11 anni la triptorelina, un farmaco che blocca la pubertà. Io su questo tema non farò un passo indietro, finché non sarà stata fatta chiarezza e non saranno stati fugati tutti i dubbi”.