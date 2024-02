Valentini: “La filiera dello sport contribuisce sensibilmente alla crescita del sistema Italia”

La filiera dello sport contribuisce sensibilmente alla crescita del sistema Italia ma servono maggiori investimenti per valorizzare e sostenere un comparto che ha grandi ricadute non solo economiche ma anche per il turismo, la rigenerazione urbana, la salute. Lo afferma Valentino Valentini, vice ministro delle Imprese e del Made in Italy, in occasione dell’evento a Roma sul “Forum Osservatorio Valore Sport 2024” di “The European House Ambrosetti”.

Valentini ha ricordato che l’intero comparto ha raggiunto nel 2021 un valore aggiunto di circa 22 miliardi di euro, pari al 1,3% del Pil nazionale, con un ulteriore trend di crescita nel 2022 e 416.600 occupati, pari al 1,62% del totale. “L’attività sportiva – ha sottolineato – è sempre stata supportata da un’industria molto dinamica capace di generare crescita economica e occupazione e di incrementare la competitività internazionale del Paese. In particolare la Sport industry italiana continua a cogliere le opportunità offerte dai mercati internazionali, ritagliandosi vantaggi competitivi in termini di esportazioni: nel 2022, ha esportato circa il 75% della produzione, per un valore pari a 9,2 miliardi di euro”. Purtroppo, ha ricordato, “l’Italia a livello di investimenti nel settore dello sport non si attesta a livelli auspicabili, sia in termini di incidenza della spesa pubblica dedicata allo sport sul totale della spesa nazionale sia in termini di volumi di spesa pro capite”.

Per questo, “pur con il limiti imposti dai conti pubblici, sarà importante implementare delle strategie di medio-lungo periodo che forniscano la giusta valorizzazione e il corretto supporto all’intera filiera dello sport. In questo il lavoro dell’Osservatorio è molto prezioso, per agire sulle problematiche e per rafforzare la competitività di tutta la filiera”. Valentini ha infine annunciato che “la prima giornata nazionale del made in Italy, in programma il prossimo 15 aprile, sarà l’occasione per promuovere e valorizzare quali eccellenze del nostro Paese anche le realtà sportive”.