Difesa, Giacometto (FI): scongiurare che la scuola universitaria di Scienze Strategiche lasci la città di Torino

“Scongiurare il rischio che la Scuola universitaria interdipartimentale in Scienze strategiche sciolga la convenzione con l’Università di Torino e lasci la sede di Palazzo dell’Arsenale, trasferendo i suoi circa 200 studenti presso l’Accademia militare di Modena e l’Università di Reggio Emilia: è questo l’obiettivo del sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulé, che mi ha confermato la sua attenzione al dossier con l’obiettivo di individuare una soluzione che non penalizzi la nostra Città. Al contrario, già nella prossima settimana, questo suo impegno si concretizzerà con un ulteriore riconoscimento delle potenzialità di Torino come città universitaria e di alta formazione, anche in ambito militare, andando incontro alle istanze provenienti dal nostro territorio. Un’attenzione tempestiva e determinante, che merita di essere sottolineata”. Così, in una nota, Carlo Giacometto, deputato piemontese di Forza Italia

