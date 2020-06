Decreto Scuola, Ruffino (FI): approvato odg per ammissione a esami settembre dei privatisti

Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia, esprime “soddisfazione per l’approvazione, con riformulazione, del mio ordine del giorno che porta in Parlamento la questione degli studenti privatisti, esclusi dalla possibilità di sostenere gli esami di maturità a giugno”. L’esponente di FI, in una nota, dichiara: “Spiace constatare che il Governo non abbia tenuto conto della vita e dei sacrifici delle famiglie degli studenti delle scuole privatiste, relegandoli a serie B ed imponendo l’esame di maturita’ a settembre. Importante in ogni caso non aver precluso loro la strada eventuale ai test di ammissione all’Universita’ e a concorsi, attraverso l’ammissione con riserva. Nella confusione generale che pervade il mondo della scuola, con un ministro che dice tutto e il contrario di tutto nel giro di poche ore, sono onorata di aver portato la loro questione in Parlamento. Vigileremo – conclude – perche’ il governo sani questo vulnus e riconosca a tutti gli studenti, privatisti e non, pari dignita’ e accesso alle classi di studio”.

