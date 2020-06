PISTOIA: Terme di Montecatini, Marchetti (FI) a Fratoni: «Tvl, Canto al Balì. A 18’ dalla fine: “il piano prevede tagli al personale”. Buona serata»

«“Il piano prevede per esempio tagli al personale, tagli… ehhhhmmm… la revisione degli ammortamenti […]”: lo dice l’assessore regionale a 18 minuti dalla conclusione dell’ultima puntata dell’approfondimento settimanale di Tvl Canto al Balì. Tutto visionabile e verificabile a questo link https://www.tvl.it/it/programmi/canto-al-bali. Cara assessore, io sono un signore e mi dispiace farle fare una figura da sotterrarsi. Forse io il piano non l’avrò visto. L’ho ascoltato dalle sue parole, però. Buona serata, si riguardi (anche nel senso di ‘si riveda’)».

Così il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti ribatte all’assessore regionale ad ambiente e termalismo Federica Fratoni che ha emesso una nota per accusarlo di «sciacallaggio» e di averle attribuito «frasi non pronunciate» ribadendo «mai parlato di licenziamenti».

A seguito delle dichiarazioni dell’assessore nell’ultima puntata di Canto al Balì, su Tvl, (https://www.tvl.it/it/programmi/canto-al-bali, minuto -18) ieri Marchetti aveva espresso timori «per l’occupazione diretta e dell’indotto, ma anche per la tenuta economica complessiva della città dopo che anche in televisione l’assessore Fratoni, malgrado protocolli e impegni assunti nei mesi scorsi, ha parlato tra l’altro anche di costi del personale da ridurre».