Decreto Pnrr, Mazzetti (FI): “Rigenerazione urbana, ciclo dei rifiuti, mobilità sostenibile, affidamento lavori: le mie osservazioni al parere in Commissione”

L’VIII Commissione ha espresso parere favorevole al parere con diverse osservazioni proposte dall’Onorevole Erica Mazzetti di Forza Italia, tutti con l’obiettivo di facilitare l’attuazione del PNRR.

Roma, 2 dicembre 2021 – “Una prima consente di sfruttare l’opportunità della rigenerazione urbana anche nei comuni sotto i 15.000 abitanti” illustra la parlamentare azzurra. “Un’altra osservazione verte su un tema che da sempre seguo, quello dello smaltimento rifiuti e permette di nominare dei commissari straordinari con il mandato di fare una ricognizione dell’impiantistica delle diverse aree nazionali al fine di rendere autosufficienti tutte le regioni e implementare l’economia circolare; sul punto dei rifiuti permetterà inoltre di finanziare progetti faro di recupero delle materie prime critiche. Una forte semplificazione concreta ed imprescindibile – aggiunge Mazzetti – è introdotta in un’altra della serie che prevede la riduzione dagli attuali tre a due livelli di progettazione previsti dal Codice degli appalti per la realizzazione delle opere infrastrutturali, escludendo quindi il progetto definitivo. L’ultima è dedicato alla mobilità sostenibile da sostenere attraverso uno specifico fondo: sarà così possibile rinnovare il parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale con mezzi nuovi e non impattanti. Il PNRR è un’opportunità irripetibile: dobbiamo impegnarci perché diventi un volano di nuovo sviluppo, duraturo e sostenibile. Adesso aspettiamo l’approvazione in Commissione bilancio e l’approdo in aula per la definizione” chiosa Mazzetti.