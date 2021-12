Ponte di Albiano Magra, Mazzetti (FI): “Adesso abbiamo la data: marzo 2022”

L’On. Erica Mazzetti torna sulla vicenda del ponte di Albiano Magra dove più volte è stata in sopralluogo: “Danno enorme al territorio”.

Roma, 1° dicembre 2021 – “Non giungono ancora le buone notizie tanto attese per quanto riguarda il ponte di Albiano Magra” spiega la Deputata Erica Mazzetti di Forza Italia. “A mia precisa interrogazione al Ministero delle Infrastrutture, è stato risposto che l’opera sarà aperta al traffico non prima di marzo 2022. Il danno al territorio, già debole nei collegamenti” continua. “Un danno, una depressione del territorio che si manifesta in attività chiuse e che ho toccato con mano di persona nel sopralluogo con gli amministratori locali lo scorso 28 settembre, ultimo sopralluogo di una lunga serie. Il dato positivo – sottolinea Mazzetti – è che oggi finalmente abbiamo una data definitiva per la chiusura lavori: marzo 2022. Il direttore dei lavori e i tecnici di Anas ci rassicurano ma i progressi, e ovviamente non è tutta colpa loro, stentano a vedersi, ma vogliamo essere fiduciosi. Il danno – aggiunge ancora – a questo territorio prodotto da due anni di isolamento sarà incalcolabile e qualcuno dovrà pagare! Da parte nostra continueremo a tenere alta l’attenzione affinché non ci siano ulteriori e improvvidi ritardi” conclude l’Onorevole di Forza Italia.