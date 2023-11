Deborah Bergamini: “Un’Europa più forte contribuirà inevitabilmente a rafforzare anche la NATO”

Oggi, l’Europa deve essere assolutamente più forte, ma per raggiungere questo obiettivo è necessaria una politica estera e di difesa comune autenticamente degna di questo nome; in caso contrario, rischiamo di rimanere indietro. Credo che su questo non debbano esserci dubbi, specialmente in vista delle prossime elezioni europee. Il 9 giugno dovremo decidere quale direzione l’Europa prenderà in questo periodo di competizione e conflitto.