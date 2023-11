Antonio Tajani a Taormina: Non Erede di Berlusconi, ma Coordinatore di 100 mila voci in Forza Italia. Il Futuro del Movimento è costruito Insieme.”

“Io non sono l’erede di Berlusconi, credo di averlo fatto capire molto chiaramente, prima c’era un presidente, ora non c’è un presidente, c’è il segretario. Mi posso prendere la responsabilità di coordinare queste centomila persone che hanno preso la tessera” di Forza Italia, “compresi tutti quanti voi, compresi i più autorevoli tra di noi, ma non vinciamo e non governiamo questo partito se non stiamo tutti quanti insieme. Il problema è vedere che idea abbiamo e come insieme possiamo costruire il futuro del nostro Movimento”. Questo uno dei passaggi finali dell’intervento di chiusura del segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani al meeting del Buongoverno che si è svolto a Taormina. “Abbiamo ottenuto uno straordinario successo col tesseramento. Neanche io credevo che avremmo potuto in pochi mesi dopo la scomparsa di Berlusconi un risultato che ci ha portato ad avere 100mila iscritti, e non ci sono iscrizioni cumulative, a Forza Italia – ha detto Tajani – E’ un risultato straordinario. E questi centomila iscritti andranno a votare ai congressi provinciali direttamente, per eleggere i loro coordinatori provinciali e i delegati al congresso nazionale del 23-24 febbraio a Roma. Dovevamo cambiare un po’ il modello del nostro partito”.