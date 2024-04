Deborah Bergamini: “La NATO strumento fondamentale per il mantenimento della pace”

“Il 75esimo anniversario della Nato, che celebriamo oggi, cade in un momento in cui ne cogliamo l’attualità e l’importanza. Siamo in un passaggio storico che, purtroppo, ripropone gli incubi del ‘900 e di fronte al quale tutte le nazioni democratiche sono chiamate ad un rinnovato impegno per il mantenimento della pace. La Nato è uno strumento fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo e costituisce anche un solido punto di riferimento politico in cui l’asse atlantico è veicolo di stabilità e libertà. Un cammino costruito lungo i decenni, di cui l’Italia, sin dall’inizio, ha fatto orgogliosamente parte”.

Così in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e vice presidente dei deputati azzurri.