Confindustria, Valentini (Mimit): “Congratulazioni ad Orsini, pronti a lavorare insieme per sviluppo”

Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo presidente di Confindustria Emanuele Orsini. In un momento complesso per il contesto internazionale, la sua competenza e la sua leadership saranno fondamentali per le imprese italiane e tutto il sistema Paese”. Lo afferma Valentino Valentini, vice ministro delle Imprese e del Made in Italy.

“Il governo e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – aggiunge – si impegnano al fianco delle aziende, degli imprenditori, di chi crea ricchezza e lavoro, pronti ad ampliare e intensificare la già proficua collaborazione con Orsini, e con tutto il sistema di Confindustria che è stato chiamato a guidare”.