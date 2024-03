Cultura, Rita Dalla Chiesa: “Grazie a FI la Scala, teatro Fenice, Petruzzelli e teatro Regio monumenti nazionali”

“Grazie a Forza Italia il teatro la Scala di Milano, il teatro Fenice di Venezia, il Teatro Regio di Parma e il teatro Petruzzelli di Bari vengono riconosciuti come “monumento nazionale”. La Commissione Cultura della Camera ha infatti approvato un emendamento a mia prima firma alla proposta di legge «Dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani» che garantisce a questi storici templi della cultura questo giusto e dovuto riconoscimento”.

Così in una nota Rita dalla Chiesa, capogruppo di Forza Italia in Commissione Cultura a Montecitorio.

“Si tratta infatti – prosegue – di istituzioni culturali che tutto il mondo ci invidia, fiori all’occhiello del nostro patrimonio storico, artistico e architettonico. Con il voto di oggi arriva non solo un riconoscimento simbolico: i teatri potranno anche accedere ad una quota parte dei fondi – dieci milioni all’anno a partire dal 2024 – destinati ai teatri dichiarati monumenti nazionali per l’attribuzione di risorse umane, finanziarie e strumentali. Ringrazio il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, e il presidente della commissione cultura, Federico Mollicone, per l’attenzione e la sensibilità dimostrata. Auspichiamo ora una veloce approvazione della legge da parte della Camera e del Senato dove avrà il via libera definitivo”, conclude.