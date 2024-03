Dossieraggio, Mazzetti: “Fatto gravissimo, fare piena luce. Metodi non da democrazia liberale”

Non hanno fermato Silvio Berlusconi e non ci hanno fermato, avrebbero voluto intralciarci ma siamo ancor più centrali e in crescita di prima; tuttavia, ciò che sta emergendo è grave e preoccupante. Il dossieraggio contro la politica, contro politici eletti che lavorano per il bene dei cittadini, politici ovviamente di Centrodestra, e a maggior ragione il dossieraggio contro un imprenditore e un ex Presidente del Consiglio è qualcosa da repubblica delle banane, da paese, duole dirlo, poco liberale. Auspico sia fatta piena luce”.

Questo il commento dell’On. Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.