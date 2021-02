Covid, Stella e Tenerini (FI): “Riaprire palestre, piscine e settore fitness. Attività fisica aumenta difese immunitarie”

Firenze, 9/2/2021 – “E’ necessario arrivare alla riapertura delle attività legate al settore fitness, in particolar modo è urgente riaprire le palestre e le piscine, adottando i necessari protocolli di sicurezza. L’attività fisica e sportiva contrasta il virus aumentando le nostre difese immunitarie, aumenta la capacità polmonare, ossigena il nostro corpo, fa fluire il sangue in modo più attivo. Senza contare che il comparto, chiuso da quasi quattro mesi, sta soffrendo una crisi gravissima”. Lo affermano il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella e la coordinatrice provinciale del partito a Livorno, Chiara Tenerini. Stella ha presentato una mozione sul tema all’Assemblea toscana.

“Il settore delle piscine e delle palestre soffre ormai da mesi dei provvedimenti governativi di chiusura assoluta, in concomitanza con ristori insufficienti e inadeguati – sottolineano Stella e Tenerini -. Ciò rischia di mettere definitivamente in ginocchio l’intero comparto. Diretta conseguenza sarebbe il concreto rischio, di non vedere riaprire più numerose attività che danno lavoro, che servono al benessere psicofisico della popolazione. Altrettanto insufficienti sono quelle iniziative open air che alcuni imprenditori hanno messo in piedi per resistere alle chiusure. Pertanto, chiediamo che la Giunta regionale toscana si attivi presso il Governo e il Ministero dello Sport a riaprire le attività del settore fitness, in particolare palestre e piscine”.