Covid-19, Rosso (FI): ok Buono Casa come avevamo chiesto, ma manca un Piano Casa

“Esprimo soddisfazione per l’accoglimento di alcune delle agevolazioni che avevamo proposto sulla casa per quanto riguarda le ristrutturazioni. Alla fine il Governo si scontra con la concretezza delle nostre proposte, tutte nate da un confronto serrato con le associazioni di categoria. Rileviamo peró come Forza Italia che manca un vero Piano Casa e che la maggioranza giallorossa continua a non dare segnali di apertura al riguardo di un allentamento della tassazione sugli immobili, in particolare i negozi e i capannoni, di un sostegno maggiore agli inquilini morosi e ai proprietari in difficoltà e poi a investimenti per l’edilizia pubblica. Il bonus casa funziona per chi ha liquidità, ma oggi chi è in difficoltá continua ad essere lasciato solo”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, responsabile nazionale del Dipartimento Casa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...