Fase-2, Ruffino (FI): Governo sbanda tra minacce dimissioni e Messa vietata

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia: “Maggioranza unita nel conculcare il diritto costituzionale della libertà di culto, divisa (quasi) nel concedere il diritto di cittadinanza a oltre 600 mila immigrati irregolari, con annesse minacce di dimissioni del ministro Bellanova. È la fotografia impietosa dell’azione di un governo ormai allo sbando, con i soci della maggioranza impegnati a sgomitare per avere visibilità neanche si fosse alla vigilia della campagna elettorale.

La fase 2 appena avviata con l’allentamento del lockdown non promette di essere, sul piano politico, meno turbolenta della fase emergenziale. Vengono al pettine tutti i nodi lasciati irrisolti e che l’intensa attività decretizia del presidente del Consiglio aveva messo da parte. Forza Italia e le altre opposizioni non hanno rifiutato il dialogo più volte sollecitato dal presidente Mattarella. Per dialogare però bisogna essere almeno in due, e con l’udito ben funzionante. Il presidente Conte ha scelto un’altra strada: ha trasformato la sua maggioranza in una trincea e ha cercato di allargare il più possibile il fronte con le opposizioni. Le minacce di dimissioni del ministro Bellanova sono una dichiarazione di impotenza da parte di Italia Viva. Le dimissioni, ricordava qualcuno, non si annunciano, semplicemente si danno. Il prezzo di questo spettacolo indecoroso sarà come sempre a carico degli italiani.