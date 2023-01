Corteo anarchico Torino, Rosso e Fontana (FI): sentire parlare di legalità mondo antagonista è ossimoro

“È un ossimoro ascoltare slogan che invocano la legalità e lo stato di diritto da parte del mondo antagonista. Ci vuole veramente coraggio. Il corteo che è andato in scena oggi dimostra che gli estremisti in Italia godono anche di troppi diritti, con alcuni di loro ci sono pure istituzioni che dialogono. Con i criminali non c’è spazio di dialogo ma solo il carcere. Solidariertá all’operatore rai che è rimasto ferito e confidiamo che chi ha imbrattato la cittá paghi di suo i danni”. Ad affermarlo Roberto Rosso e Marco Fontana rispettivamente coordinatore provinciale e cittadino di Forza Italia a Torino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...