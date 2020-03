Coronavirus, Zangrillo (FI): subito tavolo tecnico scientifico 27 Paesi membri Ue

“Abbiamo sempre sostenuto un’idea di Europa non solo dei mercati ma dei popoli. Questo è il momento perché quanto scritto dai padri fondatori della Ue trovi il suo più alto significato. Un tavolo tecnico scientifico dei 27 paesi membri, proposto dal presidente Berlusconi, è la sola strada per trovare soluzioni immediate e coordinate sul fronte sanitario e per la gestione delle ricadute economiche. Occorre collaborazione tra i 27 Paesi della Unione. L’Europa, dunque, batta un colpo, assumendo decisioni veloci, i partner europei non si mostrino distratti o indifferenti. Ora è il momento della unità. il presidente Tajani ha lanciato poi la proposta di estendere la zona rossa in ogni regione del nostro Paese. E’ una richiesta di buon senso e ci attendiamo di essere coinvolti dal governo e dalla maggioranza per attivarci tutti e arginare così il contagio”. Così, in una nota, Paolo Zangrillo, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale degli azzurri in Piemonte.