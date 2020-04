Coronavirus/Tessile, Stella (FI): “Pd affossa economia toscana e crea disoccupazione”

FIRENZE – “Di questo passo Rossi e il Pd si dovranno prendere le loro responsabilità: stanno affossando l’economia toscane, creando disoccupazione. Mentre domani le aziende tessili di Biella, in Piemonte, potranno riaprire l’attività in forza di un accordo trovato tra industriali e Enti Locali, in Toscana siamo ancora al palo, anzi addirittura si mandano le forze dell’ordine a fare i controlli per verificare che nessuno riapra i capannoni. E’ assurdo, grave e senza senso”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

“Appoggiamo in modo incondizionato gli industriali pratesi e toscani in generale che vogliono tornare a produrre, sostenuti in questo dai loro dipendenti – sottolinea Stella -. In Piemonte il Coronavirus ha colpito e sta colpendo molto più duramente di quanto ha fatto a Prato e in Toscana, ma i piemontesi (dove governa un Presidente di Regione di Forza Italia) giustamente sono preoccupati delle ricadute del Covid-19 sull’economia e sulla società, e si sono attrezzati per far ripartire la produzione, osservando alcune regole di sicurezza sanitarie. Perché Rossi e la Toscana non seguono il loro esempio?”.

