Coronavirus, Ruffino (FI): Governo faccia bagno di umiltà

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia: “Difficile quanto si vuole, ma l’unica alternativa per l’Italia a un accordo europeo sarebbe il ricorso ai mercati, e con un debito pubblico che si avvia verso il 155% difficilmente i sottoscrittori di un “bond patriottico” potrebbero accontentarsi di tassi almeno 10 o 20 volte superiori a quelli dei prestiti europei. Fuori dall’Europa, ci sarebbe solo il baratro come con largo anticipo e lucidità ha spiegato il presidente Berlusconi. Gli italiani danno dimostrazione quotidiana di essere molto consapevoli dei mesi difficili che il Paese sta attraversando, e di quelli che ci aspettano sul piano economico, davvero drammatici. Come si diceva un tempo, il Paese reale si è portato molto più avanti della politica che, invece, sta affrontando la pandemia come se fosse un argomento di campagna elettorale. E su questo versante si segnala il presidente del Consiglio, molto impegnato sui social e assai poco visibile in Parlamento. Anche il presidente Conte pensa al “dopo”, ma lo pensa mosso dalla sola preoccupazione di esserne ancora protagonista.

Serve un grande scatto della politica, come il presidente Berlusconi ha fatto con la sua consueta lucidità. Da qui a giugno dovremo affrontare sfide terribili: il crollo del Pil, stimato fra il 10 e il 15%, il debito pubblico che schizza al 155-160% e un livello di disoccupazione che probabilmente si porterà ben oltre 15%. Come si può ragionevolmente immaginare di mettere mano a un’opera di ricostruzione così grandiosa con la politica che pensa solo a una campagna elettorale che non ci sarà? Come si può fare opposizione senza il livello di responsabilità messo in campo da Forza Italia, ma finora del tutto assente nelle forze di maggioranza e nel mondo sovranista? Ripeto: ci aspettano sfide temibili, superarle o restarne schiacciati dipende solo dal coraggio politico e dalla forza morale della classe politica, dalla sua capacità di aprirsi al confronto e al dialogo. Abbiamo la responsabilità di dare risposte agli italiani, non solo a quelli di oggi. E al governo farà bene un bagno di umiltà e di realismo”.