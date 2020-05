Coronavirus, Stella (FI): “Riaprire ristoranti il 18/5, sospendere spazi estivi e abbattere affitti”

FIRENZE – “I tempi sono maturi perché il 18 maggio possano riaprire i ristoranti e i locali, con il rispetto di tutti i parametri di sicurezza, ovviamente. Ma oltre a regole e protocolli, servono anche e soprattutto misure concrete come gli abbattimenti degli affitti, altrimenti quando arriverà il giorno della riapertura, molti non riusciranno a tirare su il bandone, perché di fronte alla prospettiva di avere gli stessi costi di prima della pandemia ma gli incassi ridotti del 70-80%, in tanti preferiranno tenere chiuso”. Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

“Ma c’è un altro tema che preoccupa giustamente la categoria – sottolinea Stella – ed è quello degli spazi estivi. Anche noi crediamo che sia più opportuno prevederne la chiusura per quest’anno. Pochi grandi locali all’aperto rischiano di lasciare deserti tanti ristoranti del centro. Un centro che già deve combattere con la ZTL notturna, che ci auguriamo almeno quest’estate venga abolita. In un frangente come quello attuale, non è corretto favorire spazi culturali all’aperto che in realtà sono esercizi di somministrazione. Comunque i ristoratori hanno già manifestato al sindaco Nardella la disponibilità a collaborare nella realizzazione di attrazioni in città per l’estate, ma queste dovranno essere di supporto al naturale tessuto commerciale di Firenze”.

