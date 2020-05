Fase 2, Porchietto (FI): stop ai rattoppi statalisti. Necessario un Patto con le aziende e finalmente un Piano di Politiche industriali decennale

“Lancio un appello affinché il Governo ascolti la sollecitazione che oggi ha lanciato Maurizio Stirpe, vicepresidente Confindustria con delega al Lavoro e alle Relazioni industriali. Alle nostre imprese non servono prestiti, a cui peraltro quasi nessuno fino ad oggi ha avuto accesso, ma indennizzi per evitare che il motore produttivo del nostro Paese riparta nella Fase 2 con il freno a mano tirato vista la difformità nei lockdown e nelle ripartenze tra i vari Paesi del mondo. Qua non si tratta di regali a quelli che, parte del governo, definisce indegnamente ‘prenditori’, quella degli indennizzi e degli stanziamenti a fondo perduto è l’unica strada per evitare la chiusura di massa di centinaia di imprese italiane e per scongiurare l’ennesimo shopping estero sui gioielli del nostro Paese. Non è però sufficiente però solo indennizzare, è anche indispensabile stringere un Patto con le aziende, costruire cioè con loro i prossimi decreti, concertare con chi produce e da lavoro un Piano di politiche industriali decennale che riporti l’Italia ad essere una ‘superpotenza’ economica. Per farlo è necessario programmare, non statalizzare. Ce lo insegna la Germania e molti Paesi dell’Est che hanno saputo utilizzare i fondi comunitari per orientare le produzioni interne sui nuovi mercati. Solo in questo modo potremo assicurare la tenuta sociale del paese. Non so se il Governo si sia accorto che stanno avvenendo i primi suicidi tra gli imprenditori. Se andiamo avanti così ne seguiranno molti altri, prima nelle fila dei titolari d’azienda e poi dei loro dipendenti. Lo abbiamo già vissuto nell’epoca Monti. Evitiamo di ripetere gli errori del passato: in Italia è da decenni che mancano serie politiche industriali: gli investimenti vengono sacrificati sull’altare della spesa pubblica per creare consenso. Così suicidiamo l’Italia con le nostre stesse mani”. Ad affermarlo in una nota il deputato di Forza Italia Claudia Porchietto, responsabile nazionale del Dipartimento Attività Produttive.

Mi piace: Mi piace Caricamento...