Coronavirus, Stella (FI): “In Toscana ancora ambiguità su mascherine, Regione chiarisca”

FIRENZE – “In Toscana continuano le ambiguità sulle mascherine. Oggi alcuni sostenitori ci hanno segnalato (con tanto di foto che alleghiamo) che in alcune farmacie di Firenze sono in vendita mascherine di color azzurro chiaro con scritto ‘Le presenti mascherine non sono da considerarsi né dispositivi medici né dispositivi di protezione individuale’. Ci chiediamo pertanto a cosa servano, in primo luogo, ma anche da dove arrivano e chi ne ha autorizzato la vendita”. Lo chiede in un’interrogazione il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia).

“Mi sembra palese che la Regione Toscana ci debba una risposta immediata – puntualizza Stella -. Qui è in ballo la salute dei cittadini: se queste mascherine non servono a nulla, perché sono in vendita, visto che non servono a contenere il contagio? E poi: da dove arrivano? Chi le ha distribuite? Chi ne ha testato l’efficacia, e quanto sono costate? Ottemperano alle disposizioni previste nell’ordinanza regionale n. 17 del 19/3/2020? Qui non stiamo facendo un dibattito politico o ideologico, vorrei fosse ben chiaro che si sta discutendo dell’utilità o meno di un dispositivo che serve a impedire il contagio dal Covid”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...