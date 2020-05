Fase 2, Rizzotti (FI): solidarietà a Cirio, suo sforzo farà ripartire Piemonte

“Esprimo la mia solidarietà al presidente del Piemonte Alberto Cirio, al quale oggi è stata recapitata una busta con polvere bianca e con la scritta “antrace”. Sono certa che il vile atto intimidatorio non fermerà il grande impegno e l’ottimo lavoro che il presidente Cirio sta facendo per la nostra regione. In questa emergenza dovuta al Covid-19 si è trovato a gestire una situazione delicatissima, eredità di chi ha occupato la Sanità negli anni di governo del centrosinistra, e a fare i conti con i colpevoli ritardi della Protezione civile. Ma il suo impegno va oltre le polemiche e bene ha fatto a stanziare 800 milioni di euro a fondo perduto necessari per rimettere in piedi un tessuto economico e produttivo che ha pagato e sta pagando un prezzo altissimo, dimostrando di avere a cuore i piemontesi e di voler dare loro una prospettiva di uscita dalla drammatica crisi provocata dal coronavirus. Mi auguro che le autorità competenti facciano subito luce su questo grave e spregevole episodio”. Lo dichiara Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Forza Italia.

