Coronavirus, Stella (FI): “Chi ha certificato le mascherine distribuite dalla Regione Toscana?”

FIRENZE – “Chi ha certificato le mascherine distribuite dalla Regione Toscana? Qual è il vero potere filtrante di questi dispositivi di protezione, e chi è in grado di certificarlo?”. È quanto chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (Forza Italia), che ha presentato un’interrogazione urgente su questo tema

“Chi ha scelto le aziende, e quanto è costata ai contribuenti la realizzazione di queste mascherine di cui non conosciamo neppure la reale efficacia?”, chiede ancora Stella, che domanda di conoscere “quali test sono stati eseguiti sui dispositivi di protezione, da chi e con quali risultati”.

“Molti farmacisti, giustamente – osserva il consigliere regionale azzurro – chiedono di poter esaminare e avere informazioni sulle mascherine, prima di metterle a disposizione dei clienti e dei cittadini, che vogliono essere certi dell’efficacia di questi dispositivi. Per questo chiediamo urgentemente alla Regione di fornire tutti i dati e i chiarimenti richiesti”.

