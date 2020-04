Coronavirus, Rizzotti (FI): ‘piano Speranza’ scarico su Regioni

“I piani di gennaio, più o meno segreti, di contrasto al Covid-19 del ministro Speranza non hanno fatto altro che peggiorare la situazione non solo a livello psicologico ma anche a livello economico. Stava per scoppiare una guerra, ma nessuno ha pensato a creare trincee e bunker per proteggere i cittadini impedendo alle Regioni di attrezzarsi per tempo per fronteggiare l’emergenza”. Lo dichiara Maria Rizzotti, vicepresidente dei senatori di Fi.

“Ora attendiamo di capire cosa avrà da dire al Copasir il ministro Speranza che evidentemente dovrà assumersi qualche responsabilità scaricata sulle spalle dei presidenti di Regione”, aggiunge Rizzotti.