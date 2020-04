DL Cura Italia, Zangrillo (FI): Conte sempre meno avvocato del popolo, sempre più azzeccagarbugli per la sua maggioranza litigiosa

“Di fronte all’immane tragedia che stiamo vivendo, con migliaia di lutti che hanno colpito le famiglie ed una crisi economica che avrà ricadute drammatiche sul nostro sistema economico e quindi sui cittadini, ci saremmo aspettati una leadership governativa ispirata all’unità nazionale. Davamo per certa la volontà del Presidente Conte di favorire il dialogo e il confronto anche con le opposizioni, dimostrando di saper mettere da parte meschini interessi particolari, esaltando la capacità di un grande paese come l’Italia a fare quadrato e presentarsi in Europa come autorevole e credibile interlocutore per negoziare le migliori condizioni per affrontare questa crisi straordinaria. Questo, infatti, è richiesto ad un vero leader che rappresenta degnamente il suo popolo nel consesso continentale! E invece nulla di ciò, l’altro ieri nell’informativa ai due rami del Parlamento, chiacchiere a ruota libera del premier e della maggioranza, e ieri la richiesta del voto di fiducia, l’ennesimo, sul decreto Cura Italia senza alcuna disponibilità a raccogliere alcunché delle proposte emendative delle opposizioni. Il Presidente Conte ha perso l’ennesima occasione di dimostrarsi vero avvocato del popolo; è sempre più calato nel ruolo di azzeccagarbugli con l’ossessione di compiacere alla sua improbabile e litigiosa maggioranza. Tutto ciò, in una situazione ordinaria è deprecabile, nell’epoca che stiamo vivendo è indegno. L’Italia e i suoi cittadini, che in queste settimane hanno dato prova di grande senso dello Stato e di responsabilità, meritano altro”.

