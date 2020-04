Coronavirus, Ruffino (FI): su emergenza carceri Bonafede latitante

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia: “La morte del primo detenuto per coronavirus nel carcere di Bologna è l’ennesima denuncia contro un ministro della Giustizia, possiamo dirlo, letteralmente latitante riguardo alla situazione esplosiva che si è create nelle carceri italiane, per i detenuti e per i loro custodi. Non posso che sottoscrivere la denuncia della Uilpa di Bologna e le critiche rivolte al ministro Bonafede. Il quale non ha mosso un dito per alzare le tutele sanitaria del personale penitenziario e dei detenuti.

L’idea dei cellulari per riattivare un minimo di relazioni sociali fra i detenuti e i loro famigliari è una goccia d’acqua nel mare di difficoltà in cui viene a trovarsi il mondo carcerario. Delle due l’una: o il ministro provvede ad alleggerire la popolazione carceraria, secondo criteri di minore pericolosità sociale e anagrafe del detenuto, oppure rifornisce dei dispositivi sanitari essenziali la popolazione carceraria e il personale. Non esiste una terza possibilità per tutelare la salute delle persone, perché anche per gli agenti penitenziari come per detenuti vale la tutela costituzionale della salute.