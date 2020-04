Inps, Zangrillo (FI): in una azienda privata e in qualsiasi altro Stato Tridico e Catalfo sarebbero a casa

“Spiace che di fronte ad una emergenza come quella che stiamo vivendo si sommi anche l’inettitudine dolosa di chi governa. Ci siamo sempre comportati come una opposizione responsabile, forza di governo prestata momentaneamente all’opposizione, ma di fronte alla sceneggiata indegna a cui abbiamo assistito per giustificare il fallimento di Tridico e Catalfo non è possibile tacere. Passi l’autoimporsi il bavaglio sul danno creato dal libera tutti ai bambini per l’ora d’aria annunciato dal governo e poi tardivamente smentito, ma che non si sia neppure in grado di mettere in piedi un sito che era noto sarebbe stato preso d’assalto da migliaia di italiani è sconcertante. Ancora di più se si evoca il fantasma di un presunto attacco hacker, anche in questo caso poi smentito e infine rilanciato nel web, e ancora non si sente l’unica frase possibile che dovrebbe essere pronunciata: Scusate italiani. Il M5s e il governo Grillini-Pd preferiscono la tesi del complotto. C’è sempre qualcun altro che sbaglia e sul quale scaricare le proprie colpa. L’altro ieri erano le Regioni, poi ci sono stati gli altri Stati europei e ora gli hacker. Quando finirà questa pantomima grottesca e patetica? In una azienda privata e in qualsiasi altro Stato il presidente Tridico e il ministro Catalfo sarebbero già stati licenziati. Ne traggano le conseguenze! Gli italiani non si meritano tanta improvvisazione e arroganza in un momento così drammatico quale che stiamo vivendo”. Ad affermarlo il deputato di Forza Italia Paolo Zangrillo, capogruppo in Commissione Lavoro a Montecitorio e coordinatore regionale in Piemonte per gli azzurri.